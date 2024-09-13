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Удрас Дмитрий Александрович

Удрас Дмитрий Александрович

Вид деятельности: Бизнес

Дата/Место рождения: 1971

Образование: Факультет молекулярной и химической физики Московского физико-технического института.

Партия: Партия дела

Резюме

Генеральный директор ООО «Новое Содружество», Генеральный директор ОАО "Ростсельмаш", Председатель Совета Директоров (Наблюдательного совета) ПАО КБ "Сельмашбанк"

Биография

2005 - По настоящее время

Генеральный директор ООО «Новое Содружество»

Медиапортрет

Медиапортрет

Привлеченные ресурсы значительного числа банков Ростовской области в основном формируются за счет корпоративного сектора. Подобной стратегии, в частности, придерживается "Сельмашбанк" (Председатель Совета Директоров - Удрас Дмитрий Александрович). Доля займов, выданных населению, не превышает 10% от общего объема кредитования.

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