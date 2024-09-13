Привлеченные ресурсы значительного числа банков Ростовской области в основном формируются за счет корпоративного сектора. Подобной стратегии, в частности, придерживается "Сельмашбанк" (Председатель Совета Директоров - Удрас Дмитрий Александрович). Доля займов, выданных населению, не превышает 10% от общего объема кредитования.