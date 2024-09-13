Вид деятельности: Бизнес
Дата/Место рождения: 1971
Образование: Факультет молекулярной и химической физики Московского физико-технического института.
Партия: Партия дела
Генеральный директор ООО «Новое Содружество», Генеральный директор ОАО "Ростсельмаш", Председатель Совета Директоров (Наблюдательного совета) ПАО КБ "Сельмашбанк"
Генеральный директор ООО «Новое Содружество»
Привлеченные ресурсы значительного числа банков Ростовской области в основном формируются за счет корпоративного сектора. Подобной стратегии, в частности, придерживается "Сельмашбанк" (Председатель Совета Директоров - Удрас Дмитрий Александрович). Доля займов, выданных населению, не превышает 10% от общего объема кредитования.
Последствием экономического кризиса для региональной банковской системы Ростовской области стало сокращение числа кредитных организаций на треть.