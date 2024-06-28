Видели живым

В ОНК подтвердили, что убийца второклассницы в Ростовской области жив и здоров

Председатель ОНК Игорь Омельченко опроверг корреспонденту RostovGazeta смерть убийцы девочки в Ростовской области и подтвердил, что лично видел его живым.