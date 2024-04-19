В Ростове задержали мужчину укравшего гуманитарную помощь у вдовы Моторолы

В Ростове задержали вора, похитившего гуманитарный груз у вдовы ополченца Арсена Павлова, сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на собственный источник.