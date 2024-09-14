Выбежавшая на дорогу собака спровоцировала смертельное ДТП в Волгодонске

В Волгодонске мотоциклист переехал собаку и разбился в ДТП, его пассажирка с травмами попала в больницу, сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.