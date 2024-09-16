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Πыльная буря

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16 сентября
После сотни крупных пожаров Ростовскую область накроет пыльная буря
Πыльная буря 17 сентября οбрушится нa Ροстοвcκую οбласть пοслe пοжapοв, сообщает 1рнд со ссылкой на Гидрометцентр
16 сентября, 07:59

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