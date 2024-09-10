Юго-Западная хорда

Проект трассы из Ростова-на-Дону в Екатеринбург оценили в 1,7 трлн рублей

Эксперты посчитали, во сколько обойдется строительство Юго-Западной хорды (Екатеринбург — Ростов) в 2026-2030-х годах, сумму назвал Коммерсантъ.