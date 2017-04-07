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После взрыва в Ростове проверили 50 сообщений о подозрительных предметах

7 апреля 2017, 12:59
Правоохранители приняли и проверили около 50 сообщений о подозрительных предметах после взрыва в центре Ростова-на-Дону в четверг, сообщил начальник управления информационной политики правительства Ростовской области Сергей Тюрин.

В четверг возле одной из школ в центре города прохожий поднял фонарик, который взорвался у него в руках. Подрывником оказался знакомый пострадавшего, который таким образом отомстил ему. Злоумышленник задержан.

"Ситуация тревоги и паники в соцсетях пошла на спад. Вчера сообщения пошли из соцсетей о якобы обнаружении взрывных устройств. Около 50 подобных сообщений за вчерашний день поступило в Ростове. Можно представитель нагрузку взрывотехников, спецподразделений, который отреагировали на все эти вызовы", - сказал Тюрин.

Он пояснил, что если есть подозрительный предмет, его на месте осматривают, подрывают и в лаборатории изучают, была ли там взрывчатка. "Но слово опережало дело, и отдельные СМИ и отдельные группы в соцсетях не дожидались информации и сообщали, что были новые взрывы", - добавил чиновник.

#Новости#Взрыв в Ростове#Наталья Филимонова#Политика#Видео
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