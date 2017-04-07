После взрыва в Ростове проверили 50 сообщений о подозрительных предметах

Он пояснил, что если есть подозрительный предмет, его на месте осматривают, подрывают и в лаборатории изучают, была ли там взрывчатка. "Но слово опережало дело, и отдельные СМИ и отдельные группы в соцсетях не дожидались информации и сообщали, что были новые взрывы", - добавил чиновник.