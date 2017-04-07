Ростовчан напугал не взрыв у школы, а сообщения в соцсетях – эксперт

"Истерические сообщения в соцсетях и на некоторых сайтах официальных СМИ не просто нервируют людей, а создают панические настроения. Этот "теракт" по своему эффекту оказался сродни теракту в Санкт-Петербурге. Он напугал людей. Журналисты и блогеры поработали пособниками террористов там, где террористов не было. Они создали ситуацию, когда люди начали шарахаться от любого пакетика, валяющегося на улице", — говорит Гиренко.