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Ростовчан напугал не взрыв у школы, а сообщения в соцсетях – эксперт

7 апреля 2017, 15:10
Ростовчан напугал не столько сам факт взрыва у школы в центре Ростова-на-Дону, сколько ложные сообщения об обнаружении аналогичных бомб в городе, сообщил на круглом столе в пятницу политический аналитик Юрий Гиренко.

Детонация бомбы у здания школы в Ростове случилась рано утром в четверг. По данным спасателей, пострадал сторож. Он получил ранения грудной клетки, у него оторвало кисть руки и несколько пальцев рук.

"Истерические сообщения в соцсетях и на некоторых сайтах официальных СМИ не просто нервируют людей, а создают панические настроения. Этот "теракт" по своему эффекту оказался сродни теракту в Санкт-Петербурге. Он напугал людей. Журналисты и блогеры поработали пособниками террористов там, где террористов не было. Они создали ситуацию, когда люди начали шарахаться от любого пакетика, валяющегося на улице", — говорит Гиренко.

За прошедшие сутки, по словам начальника управления информационной политики правительства региона Сергея Тюрина, по заявлению людей полицейские проверили около 50 подозрительных предметов в городе.

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#Новости#Взрыв в Ростове#Юлия Ликарчук#Происшествия
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