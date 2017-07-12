Полицейский устроил кровавую расправу под Ростовом из мести за детей

Posted 12 июля 2017, 13:43
Published 12 июля 2017, 13:43
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
Хронология
Во вторник вечером в соцсетях появились данные о том, что в 17.30 мск двое неизвестных на белом Hyundai без номеров расстреляли двух человек в машине. Говорилось, что стрелявший был одет в форму полиции. В качестве оружия он использовал охотничью винтовку с оптикой. В Интернете появились фото с места инцидента.
Примерно через час региональное УМВД РФ сообщило, что нападавшим оказался один мужчина, а в обстрелянной машине сидели два человека. Погибла девушка, в медучреждление доставили мужчину.
В течение двух часов после стрельбы в Ростове-на-Дону на пересечении улиц Таганрогской и Оганова, что недалеко от места стрельбы, задержали подозреваемого в совершении преступления.
В Сети было опубликовано видео задержания. В ролике видно, что подозреваемый стоит на одном колене и говорит полицейским, что он их коллега. Также он спрашивает, что они делают.
Увольнения в МВД
В тот же вечер от УМВД РФ по региону поступило сообщение, что задержанный является сотрудником полиции. В результате его сразу же уволили по отрицательным мотивам. Кроме того, сообщалось о проверке в отношении руководителей подозреваемого, которым также пригрозили увольнением.
В среду утром полиция отреагировала на сообщения в Интернете о том, что задержанный якобы является родственником одного из руководителей регионального главка МВД. Эти сведения опровергли.
Версии
В ночь со вторника на среду по фактам убийства и покушения на убийство завели уголовные дела. Максимальное наказание - пожизненное заключение. Следствие добавило, что погибшая 36-летняя женщина является бывшей супругой фигуранта дела. Раненый 57-летний мужчина приходится ей отцом.
Более подробную версию случившегося опубликовал СКР. Оказалось, что задержанный в течение нескольких месяцев периодически ссорился с бывшей женой, после чего они стали жить раздельно. Во время допроса он признал вину и рассказал о том, как спланировал расправу. Подозреваемый знал, что его экс-жена и ее отец будут проезжать именно по этой трассе. Мужчина подождал пока они появятся, вытащил ружье и совершил выстрелы в их сторону. Далее фигурант несколько раз выстрелил в отца женщины из травматического пистолета.
В Интернете опубликовали очередное видео, в котором уже показан допрос мужчины. Он просит снять наручники и поехать на следственный эксперимент. Один из силовиков потребовал от подозреваемого не конфликтовать. Также у него спрашивают, где хранится оружие, из которого были произведены выстрелы. "Серега, не быкуй", - обратился к задержанному один из представителей правоохранительных органов.
В ближайшее время следствие направит в суд ходатайство об аресте экс-полицейского.