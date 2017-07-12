Полицейский устроил кровавую расправу под Ростовом из мести за детей

Более подробную версию случившегося опубликовал СКР. Оказалось, что задержанный в течение нескольких месяцев периодически ссорился с бывшей женой, после чего они стали жить раздельно. Во время допроса он признал вину и рассказал о том, как спланировал расправу. Подозреваемый знал, что его экс-жена и ее отец будут проезжать именно по этой трассе. Мужчина подождал пока они появятся, вытащил ружье и совершил выстрелы в их сторону. Далее фигурант несколько раз выстрелил в отца женщины из травматического пистолета.