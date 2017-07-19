Установлена причина подтопления строящегося стадиона "Ростов-Арена"

"Стадион не затопило, просто на тот момент на стадионе не были установлены желоба, которые служат водоотводящим сооружением. На тот момент был смонтирован только козырек, вода собралась на нем и полилась на стадион", - сказал министр. Он отметил, что сейчас все желоба установлены и впредь подтоплений быть не должно.