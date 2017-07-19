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Posted 19 июля 2017,, 06:33

Published 19 июля 2017,, 06:33

Modified Сегодня, 16:24

Updated Сегодня, 16:24

Установлена причина подтопления строящегося стадиона "Ростов-Арена"

19 июля 2017, 06:33
На момент подтопления стадиона "Ростов-Арена" в июне не были установлены желоба, которые служат водоотводящим сооружением, сообщил RostovGazeta министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

"Стадион не затопило, просто на тот момент на стадионе не были установлены желоба, которые служат водоотводящим сооружением. На тот момент был смонтирован только козырек, вода собралась на нем и полилась на стадион", - сказал министр. Он отметил, что сейчас все желоба установлены и впредь подтоплений быть не должно.

"Единственное, что испортилось, это потолок в некоторых местах. Но это всего несколько квадратов – копеечные затраты. Его поменяют и все. На болельщиков ни капли воды не попадет", - добавил спикер.

Полный текст интервью читайте на сайте rostovgazeta.ru

Вам когда-нибудь лилась на голову вода с потолка?
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