Установлена причина подтопления строящегося стадиона "Ростов-Арена"

Posted 19 июля 2017,, 06:33
Published 19 июля 2017,, 06:33
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
"Стадион не затопило, просто на тот момент на стадионе не были установлены желоба, которые служат водоотводящим сооружением. На тот момент был смонтирован только козырек, вода собралась на нем и полилась на стадион", - сказал министр. Он отметил, что сейчас все желоба установлены и впредь подтоплений быть не должно.
"Единственное, что испортилось, это потолок в некоторых местах. Но это всего несколько квадратов – копеечные затраты. Его поменяют и все. На болельщиков ни капли воды не попадет", - добавил спикер.