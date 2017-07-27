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Posted 27 июля 2017, 12:42

Published 27 июля 2017, 12:42

Modified 5 декабря, 10:52

Updated 5 декабря, 10:52

Обманутые дольщики сами виноваты, что погнались за дешевизной – эксперт

27 июля 2017, 12:42
Вина за обман отчасти лежит на самих обманутых дольщиках Ростовской области, рассказал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

"Люди понимают, что слишком лакомые условия для приобретения жилья в городе Ростове-на-Дону, дешевле на 20-30%, и не задумываются, что в этом что-то не так, кидаются на дешевизну, в результате становятся жертвами", – сообщил он.

В решении проблемы обманутых дольщиков нужна совместная работа и исполнительной, и законодательной власти, и правоохранительных органов, но самое главное – общества, подчеркнул спикер.

Сейчас недостроенными в Ростовской области являются 64 многоквартирных дома, добавил он.

Виноваты ли дольщики, как вы считаете?
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