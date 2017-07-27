Обманутые дольщики сами виноваты, что погнались за дешевизной – эксперт

Posted 27 июля 2017, 12:42
Published 27 июля 2017, 12:42
Modified 5 декабря, 10:52
Updated 5 декабря, 10:52
"Люди понимают, что слишком лакомые условия для приобретения жилья в городе Ростове-на-Дону, дешевле на 20-30%, и не задумываются, что в этом что-то не так, кидаются на дешевизну, в результате становятся жертвами", – сообщил он.
В решении проблемы обманутых дольщиков нужна совместная работа и исполнительной, и законодательной власти, и правоохранительных органов, но самое главное – общества, подчеркнул спикер.
Сейчас недостроенными в Ростовской области являются 64 многоквартирных дома, добавил он.