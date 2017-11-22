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Posted 22 ноября 2017,, 11:58

Published 22 ноября 2017,, 11:58

Modified Сегодня, 15:58

Updated Сегодня, 15:58

RostovGazeta пожаловалась в Роскомнадзор на медлительность "Почты России"

22 ноября 2017, 11:58
Агентство RostovGazeta отправило жалобу в Роскомнадзор на "Почту России" из-за затянувшейся на 45 дней доставки письма в редакцию, которая расположена в 850 метрах от Главпочтамта.

Обращение было передано во вторник, срок его рассмотрения - 20 декабря 2017 года.

Отмечается, что издание попросило провести проверку по факту длительной доставки корреспонденции, а также наказать виновных в этой ситуации.

Напомним, "Почте России" в Ростове потребовалось 45 дней, чтобы передать письмо. Скорость доставки решили сравнить со скоростью черепахи и выяснили, что рептилия в несколько тысяч раз быстрее сотрудников учреждения.

В письме "Почта России" требовала удалить с сайта RostovGazeta сведения о якобы найденной свалке писем. В учреждении рассказали, что к ответственности привлекут почтальона.

Эту новость широко растиражировали на популярных развлекательных ресурсах в Интернете. О ней рассказал и телеведущей Иван Ургант в своей передаче на Первом канале. Он пошутил, что если бы не вмешивался почтальон, то ветер доставил бы письмо быстрее.

Вы довольны работой "Почты России"?
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#Новости#Опросы#Илья Ульянов
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