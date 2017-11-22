RostovGazeta пожаловалась в Роскомнадзор на медлительность "Почты России"

Эту новость широко растиражировали на популярных развлекательных ресурсах в Интернете. О ней рассказал и телеведущей Иван Ургант в своей передаче на Первом канале. Он пошутил, что если бы не вмешивался почтальон, то ветер доставил бы письмо быстрее.