RostovGazeta пожаловалась в Роскомнадзор на медлительность "Почты России"

Posted 22 ноября 2017,, 11:58
Published 22 ноября 2017,, 11:58
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Обращение было передано во вторник, срок его рассмотрения - 20 декабря 2017 года.
Отмечается, что издание попросило провести проверку по факту длительной доставки корреспонденции, а также наказать виновных в этой ситуации.
Напомним, "Почте России" в Ростове потребовалось 45 дней, чтобы передать письмо. Скорость доставки решили сравнить со скоростью черепахи и выяснили, что рептилия в несколько тысяч раз быстрее сотрудников учреждения.
В письме "Почта России" требовала удалить с сайта RostovGazeta сведения о якобы найденной свалке писем. В учреждении рассказали, что к ответственности привлекут почтальона.
Эту новость широко растиражировали на популярных развлекательных ресурсах в Интернете. О ней рассказал и телеведущей Иван Ургант в своей передаче на Первом канале. Он пошутил, что если бы не вмешивался почтальон, то ветер доставил бы письмо быстрее.