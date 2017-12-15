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Posted 15 декабря 2017, 12:00

Published 15 декабря 2017, 12:00

Modified 11 сентября 2022, 14:58

Updated 11 сентября 2022, 14:58

"Почту России" накажут за долгую доставку своего же письма в Ростове

15 декабря 2017, 12:00
Роскомнадзор через суд потребовал оштрафовать "Почту России" за растянувшуюся на 45 дней доставку письма организации в редакцию RostovGazeta, следует из документов ведомства.

Из официального ответа Роскомнадзора на запрос издания следует, что отправленное 26 сентября 2017 года письмо прибыло в отделение связи в установленные сроки — 28 сентября и в этот же день было выдано почтальону на доставку по адресу издания.

Однако почтальон оставил извещение о доставке на пункте доставки, а письмо вернул в отделение почтовой связи. В результате письмо с истекшим сроком хранения на 17 дней было вручено по адресу электронного издания 13 ноября. При этом документального подтверждения вручения письма нет, вторичное извещение на его получение также не было выписано и под роспись адресату не вручалось, как того требуют правила Минкомсвязи.

По факту выявленных нарушений Роскомнадзором были составлены протоколы об административных нарушениях в отношении ФГУП "Почта России", материалы были переданы в суд.

Новость о том, что доставка письма на расстояние 850 метров заняла полтора месяца получила широкую огласку в популярных соцсетях. Упомянул о данном происшествии и Иван Ургант в эфире Первого канала. По его словам, если бы почтальон не мешал, то ветер справился бы с доставкой корреспонденции гораздо быстрее.

р2

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#Анна Петрова#Экономика#Новости
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