"Почту России" накажут за долгую доставку своего же письма в Ростове

Однако почтальон оставил извещение о доставке на пункте доставки, а письмо вернул в отделение почтовой связи. В результате письмо с истекшим сроком хранения на 17 дней было вручено по адресу электронного издания 13 ноября. При этом документального подтверждения вручения письма нет, вторичное извещение на его получение также не было выписано и под роспись адресату не вручалось, как того требуют правила Минкомсвязи.