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Posted 5 марта 2018, 14:57

Published 5 марта 2018, 14:57

Modified 21 февраля, 12:52

Updated 21 февраля, 12:52

«МТС-Банк» потребовал от совладельца застройщика Hyatt в Ростове 263,4 млн

5 марта 2018, 14:57
ПАО «МТС-Банк» потребовал с бизнесмена из Ростова-на-Дону Игоря Горина 263,4 миллиона рублей, говорится в документах, размещенных в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Напомним, что Игорь Горин является совладельцем компании ООО «МКЦ-Росевродевелопмент», оператора-застройщика печально известного пятизвездочного отеля Hyatt Regency Rostov.

Требования кредитора основаны на договорах поручительства, которые были выданы Игорем Гориным в 2001 и 2012 годах по кредитным договорам ОАО «Интурист в г. Ростове-на-Дону» на общую сумму 475 миллионов рублей.

Срок погашения данных кредитов 26 сентября 2018 года, однако заемщик, по информации кредитора, не выполнял своих обязательств. В связи с этим «МТС-Банк» потребовал погашения задолженности. Часть суммы банку удалось получить.

Ранее сообщалось, что по исковому заявлению «Русского национального банка» предприниматель Игорь Горин был признан банкротом и в отношении него было введена процедура наблюдения.

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