«МТС-Банк» потребовал от совладельца застройщика Hyatt в Ростове 263,4 млн

Posted 5 марта 2018, 14:57
Published 5 марта 2018, 14:57
Modified 21 февраля, 12:52
Updated 21 февраля, 12:52
Напомним, что Игорь Горин является совладельцем компании ООО «МКЦ-Росевродевелопмент», оператора-застройщика печально известного пятизвездочного отеля Hyatt Regency Rostov.
Требования кредитора основаны на договорах поручительства, которые были выданы Игорем Гориным в 2001 и 2012 годах по кредитным договорам ОАО «Интурист в г. Ростове-на-Дону» на общую сумму 475 миллионов рублей.
Срок погашения данных кредитов 26 сентября 2018 года, однако заемщик, по информации кредитора, не выполнял своих обязательств. В связи с этим «МТС-Банк» потребовал погашения задолженности. Часть суммы банку удалось получить.
Ранее сообщалось, что по исковому заявлению «Русского национального банка» предприниматель Игорь Горин был признан банкротом и в отношении него было введена процедура наблюдения.