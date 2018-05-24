Ученые в Ростове начали создавать сортировочных роботов для «Почты России»

Инженеры показали макет новой системы и на презентации рассказали, как она будет работать. Посылка оказывается на поверхности сортировочного бота, он отчитывается о ее размещение и проезжает под рамкой, где сканируется груз. На этом моменте система определяет, куда его дальше направить. Бот заезжает на весы для взвешивания посылки, отвозит ее в назначенное место и оставляет там. После этого механизм по отдельной магистрали возвращается к месту загрузки и продолжает работу.