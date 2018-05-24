Ученые в Ростове начали создавать сортировочных роботов для «Почты России»

"Инженеры университета предложили ростовскому филиалу почтовой организации инновационный способ сортировки посылок. Из-за этого увеличится производительность работ", - рассказал представитель вуза.
Сейчас весь процесс сортировки почты проходит вручную. Для запуска проекта выбрали участок, где обрабатываются около пяти тысяч посылок каждые сутки. Теперь там будет автоматизирована работа центра, через который идут посылки из нескольких регионов. В том числе Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Тамбовской, Курской областей.
Замглавы по логистике макрорегиона "Южный" ФГУП "Почта России" Дмитрий Оторкин рассказал, что процесс обработки посылок является наиболее трудоемким. Для обработки почты необходимы большие площади, очень важно их рациональное использование. Филиал обратился к инженерам промышленного коворкинга за решением задачи.
Инженеры показали макет новой системы и на презентации рассказали, как она будет работать. Посылка оказывается на поверхности сортировочного бота, он отчитывается о ее размещение и проезжает под рамкой, где сканируется груз. На этом моменте система определяет, куда его дальше направить. Бот заезжает на весы для взвешивания посылки, отвозит ее в назначенное место и оставляет там. После этого механизм по отдельной магистрали возвращается к месту загрузки и продолжает работу.
При разрядке батареи бот самостоятельно подъезжает к зарядному устройству и восполняет энергию. Планируется задействовать одновременно 6 устройств для работы, пока 4 будут находиться на зарядке.
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