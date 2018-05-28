«Россия» пополнила парк арт-самолетом, название которому выберут пассажиры

"Новый самолет с эксклюзивным дизайном поддержит спортивный стиль летнего рекламного имиджа авиаперевозчика, который был представлен в основных аэропортах страны. В качестве основных элементов специальной спортивной ливреи были использованы образы и атрибутика, символизирующие такие спортивные направления, как хоккей, футбол, фигурное катание и художественная гимнастика", - говорится в сообщении. Напомним, что в рамках летнего расписания "Россия" осуществляет программу полетов по более чем 130 направлениям.