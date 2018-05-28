«Россия» пополнила парк арт-самолетом, название которому выберут пассажиры

Posted 28 мая 2018, 14:47
Published 28 мая 2018, 14:47
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
Второе имя для нового судна авиакомпания предложила выбрать самим пассажирам. Для этого "Россия" объявила творческий конкурс среди своих подписчиков в соцсети Instagram.
"Новый самолет с эксклюзивным дизайном поддержит спортивный стиль летнего рекламного имиджа авиаперевозчика, который был представлен в основных аэропортах страны. В качестве основных элементов специальной спортивной ливреи были использованы образы и атрибутика, символизирующие такие спортивные направления, как хоккей, футбол, фигурное катание и художественная гимнастика", - говорится в сообщении. Напомним, что в рамках летнего расписания "Россия" осуществляет программу полетов по более чем 130 направлениям.
Эксклюзивная ливрея была представлена наряду с полюбившимся многим пассажиром "Зенитолетом" для того, чтобы поддержать российских спортсменов, а также сплотить болельщиков, укрепить спортивный дух и ценности здорового образа жизни. Все изображения на флюзеляже стилизованы путем полигональной графики и полностью перекликаются со стилистикой ливреи "Зенитолета", а также гармонично вписаны в фирменный стиль авиаперевозчика.
Самолет Airbus A319 VQ-BCP "Ростов-на-Дону", которое получило спортивную ливрею, вмещает 128 пассажиров, включая 8 — в бизнес-классе.
Авиакомпания "Россия" являеся частью Группы "Аэрофлот". По итогам 2017 года пассажирами авиакомпании стали свыше 11 миллионов человек.
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