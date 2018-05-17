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Поддержку авиакомпании "Азимут" расширит Сбербанк

17 мая 2018, 18:01
Дополнительное финансирование в сумме 250 миллионов рублей получит основной перевозчик Ростовской области - компания "Азимут" - от Юго-Западного отделения Сбербанка, сведения предоставила пресс-служба финансовой организации.

"Кроме того, перевозчик получит лимит на банковские гарантии в сумме 980 миллионов рублей", - сказано в сообщении.

В декабре 2017 года Сбербанк открыл кредитную линию для "Азимута" на 300 миллионов рублей, дополнительные 250 миллионов выдают на 18 месяцев.

Деньги направят на покупку топлива, оплаты сборов аэропортов и прочие расходы. Дополнительные средства потребовались в связи с ростом количества пассажиров, число которых из-за расширения направлений за 2017 год выросло почти в два раза.

Отмечается, что банк заинтересован в сотрудничестве с авиаперевозчиком.

"Деньги банка позволят "Азимуту" воплотить свои далеко идущие планы по расширению парка самолетов и укреплению на рынке", - рассказал председатель Юго-Западного банка ПАО Сбербанк Евгений Титов.

На долю Сбербанка приходится почти треть всех банковских активов РФ, он является ведущим финансовым институтом страны. Юго-Западный банк обслуживает частных и корпоративных клиентов в 11 южных регионах России.

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