Поддержку авиакомпании "Азимут" расширит Сбербанк

"Кроме того, перевозчик получит лимит на банковские гарантии в сумме 980 миллионов рублей", - сказано в сообщении.
В декабре 2017 года Сбербанк открыл кредитную линию для "Азимута" на 300 миллионов рублей, дополнительные 250 миллионов выдают на 18 месяцев.
Деньги направят на покупку топлива, оплаты сборов аэропортов и прочие расходы. Дополнительные средства потребовались в связи с ростом количества пассажиров, число которых из-за расширения направлений за 2017 год выросло почти в два раза.
Отмечается, что банк заинтересован в сотрудничестве с авиаперевозчиком.
"Деньги банка позволят "Азимуту" воплотить свои далеко идущие планы по расширению парка самолетов и укреплению на рынке", - рассказал председатель Юго-Западного банка ПАО Сбербанк Евгений Титов.
На долю Сбербанка приходится почти треть всех банковских активов РФ, он является ведущим финансовым институтом страны. Юго-Западный банк обслуживает частных и корпоративных клиентов в 11 южных регионах России.
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