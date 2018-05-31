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Сосисками с пола и мясом с сальмонеллой торговал ростовский завод «Тавр»

31 мая 2018, 13:34
Ростовский колбасный завод «Тавр» был оштрафован на 300 тысяч рублей за многочисленные нарушения требований техрегламента, следует из документов арбитражного суда, оказавшихся в распоряжении RostovGazeta.

Так, Арбитражный суд Ростовской области привлек предприятие к административной ответственности по требованию Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Из материалов дела следует, что в результате внеплановой проверки Россельхознадзора 26 февраля 2018 года здания предприятия, расположенного на проспекте Буденновском в Ростове были выявлены многочисленные нарушения требований регламентирующих документов. Так, были нарушены условиях хранения продукции и сырья, свиные полутуши были подвешены таким образом, что соприкасались друг с другом, сосиски в упаковке находились в морозильной камере прямо на полу без использования каких-либо поддонов, в местах хранения продукции керамическая плитка частично разрушилась, что не позволяет в полной мере проводить дезинфекцию стен, в помещении подготовки сырья инспекторы нашли 390 килограммов шпига, 50 килограммов замороженных блоков из свинины и 15 килограммов хребтового шпика без маркировки.

Проведенные лабораторные исследования взятых образцов показали, что в полуфабрикате из охлажденной свинины в вакуумной упаковке, произведенном на мясоперерабатывающем предприятии "Кубань" были найдены бактерии сальмонеллы.

Напомним, что ранее начальник отдела ветеринарного контроля и надзора Управления Россельхознадзора по региону Алексей Панкратов сообщил, что список нарушений, выявленных в ходе февральской проверки занял семь листов.

ООО "Ростовский колбасный завод "Тавр" входит в "Группу Агроком" Ивана Саввиди. По данным системы СПАРК, в 2016 году выручка предприятия от продажи составила 7,5 миллиарда рублей, чистая прибыль превысила 3,7 миллиона рублей.

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