Сосисками с пола и мясом с сальмонеллой торговал ростовский завод «Тавр»

Из материалов дела следует, что в результате внеплановой проверки Россельхознадзора 26 февраля 2018 года здания предприятия, расположенного на проспекте Буденновском в Ростове были выявлены многочисленные нарушения требований регламентирующих документов. Так, были нарушены условиях хранения продукции и сырья, свиные полутуши были подвешены таким образом, что соприкасались друг с другом, сосиски в упаковке находились в морозильной камере прямо на полу без использования каких-либо поддонов, в местах хранения продукции керамическая плитка частично разрушилась, что не позволяет в полной мере проводить дезинфекцию стен, в помещении подготовки сырья инспекторы нашли 390 килограммов шпига, 50 килограммов замороженных блоков из свинины и 15 килограммов хребтового шпика без маркировки.