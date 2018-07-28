"Казино Сочи" судится из-за долгов на 5 млн руб

Напомним, в конце февраля в справочно-информационных системах появилась информация о наличии по ООО "Домейн" исполнительных производств из-за долгов перед налоговой на десятки миллионов рублей. "Казино Сочи" с 2016 года действует в игорной зоне "Красная поляна" и принадлежит сингапурской компании Silverron International PTE.