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"Казино Сочи" судится из-за долгов на 5 млн руб

28 июля 2018, 16:05
"Казино Сочи" (юрлицо "Домейн") подало в Арбитражный суд Краснодарского края иск на 5 миллионов рублей к компании "Агростройкомплекс", сообщается в документах суда.

Завление передали в четверг, сумма требований составляет чуть более 5 миллионов рублей. Заседения по делу пока назначено не было.

Напомним, в конце февраля в справочно-информационных системах появилась информация о наличии по ООО "Домейн" исполнительных производств из-за долгов перед налоговой на десятки миллионов рублей. "Казино Сочи" с 2016 года действует в игорной зоне "Красная поляна" и принадлежит сингапурской компании Silverron International PTE.

Компания "Агростройкомплекс" занимается строительной деятельностью.

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