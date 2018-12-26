Почти 800 нарушений пожарной безопасности за год выявили в донских ТЦ

"В торговых центрах Ростовской области за 2018 год было выявлено 789 нарушений", - сказал Бутко. Он добавил, что на восьми объектах с массовым пребыванием людей еще остаются нарушения пожарной безопасности.
"Но эти нарушения носят не капитальный характер. К примеру, стоит коробка на пути эвакуации. Коробку уберут - нарушения не станет", - пояснил он.
Собеседник рассказал, какие конкретно ТЦ продолжают работать, несмотря на проблемы с пожарной безопасностью. "ТРЦ "Новошахтинск-Молл", ТРЦ "Донские Зори", "Вавилон", "РИО", "Левенцовский", "Плаза", "Орбита" и "Горизонт", - прокомментировал он.
Бутко заметил, что надеется на исправление всех нарушений пожарной безопасности в этих ТРЦ до конца 2018 года.