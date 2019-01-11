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Птичий грипп обнаружили на "Евродоне" в Ростовской области

11 января 2019, 08:29
Фото: r. nial bradshaw/CC BY 2.0 / flickr.com
В Ростовской области на предприятии "Урсдон", принадлежащей ГК "Евродон", в первых числах января зарегистрировали грипп птиц, сообщили в администрации Новочеркасска.

"Грипп выявили у многих видов домашних и диких птиц. Лечение является нецелесообразным, поэтому уничтожают все поголовье", - сказано в сообщении.

В личных подворьях жителей Новочеркасска содержатся около одной тысячи голов птиц. Горожанам необходимо по требованию работников ветеринарной службы предоставлять поголовье для осмотра и вакцинации.

Напомним, в 2018 году грипп птиц выявили на предприятиях "Белокалитвинская птицефабрика" и "Евродон". Из-за этого они потеряли практически все поголовье.

Напомним, компания "Урсдон" является частью агропромышленного холдинга "Евродон" и полностью обеспечивает его инкубационным яйцом.

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