Птичий грипп обнаружили на "Евродоне" в Ростовской области

"Грипп выявили у многих видов домашних и диких птиц. Лечение является нецелесообразным, поэтому уничтожают все поголовье", - сказано в сообщении.
В личных подворьях жителей Новочеркасска содержатся около одной тысячи голов птиц. Горожанам необходимо по требованию работников ветеринарной службы предоставлять поголовье для осмотра и вакцинации.
Напомним, в 2018 году грипп птиц выявили на предприятиях "Белокалитвинская птицефабрика" и "Евродон". Из-за этого они потеряли практически все поголовье.
Напомним, компания "Урсдон" является частью агропромышленного холдинга "Евродон" и полностью обеспечивает его инкубационным яйцом.