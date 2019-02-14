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В Ростове на казачьи общества потратили почти 800 млн рублей

14 февраля 2019, 12:49
Фото: depkazak.donland.ru
В Ростове-на-Дону за 2018 год на поддержку казачьих обществ было потрачено более 766 миллионов рублей, рассказал на совещании директор департамента по делам казачества Сергей Бодряков.

В четверг замгубернатора Михаил Корнеев провел в департаменте по делам казачества и кадетских учебных заведений совещание, посвященное итогам работы в 2018 году.

«В рамках госпрограммы «Поддержка казачьих обществ» в 2018 году освоено 766,8 млн. рублей», - отметил Бодряков.

Также из резервного фонда регионального правительства было выделено более 29 миллионов рублей. Девять миллионов рублей потрачены на организацию несения службы казачьих дружин во время проведения чемпионата мира по футболу, 20 миллионов – на оснащение кадетских образовательных учреждений.

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