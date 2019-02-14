В Ростове на казачьи общества потратили почти 800 млн рублей

В четверг замгубернатора Михаил Корнеев провел в департаменте по делам казачества и кадетских учебных заведений совещание, посвященное итогам работы в 2018 году.
«В рамках госпрограммы «Поддержка казачьих обществ» в 2018 году освоено 766,8 млн. рублей», - отметил Бодряков.
Также из резервного фонда регионального правительства было выделено более 29 миллионов рублей. Девять миллионов рублей потрачены на организацию несения службы казачьих дружин во время проведения чемпионата мира по футболу, 20 миллионов – на оснащение кадетских образовательных учреждений.