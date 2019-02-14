В Ростове на казачьи общества потратили почти 800 млн рублей

Также из резервного фонда регионального правительства было выделено более 29 миллионов рублей. Девять миллионов рублей потрачены на организацию несения службы казачьих дружин во время проведения чемпионата мира по футболу, 20 миллионов – на оснащение кадетских образовательных учреждений.