Кондитерское производство в Ростовской области увязло в конкуренции

В Ростовской области зарегистрировано около 250 компаний, занимающихся производством кондитерских изделий. Большая часть производителей занимается производством мучных кондитерских изделий. Активными игроками на этом рынке являются 16 компаний, выручка которых начинается от 100 миллионов и выше. Однако не все лидеры рынка в регионе имеют доход с предприятия, а в некоторых случаях, наоборот, работают в убыток. Так, например, выручка компании "Мишкино" за 2017 год составила один миллиард рублей, а убыток - около 600 миллионов рублей. Причем такая тенденция наблюдается уже на протяжении пяти лет (2013 год - 214 миллионов рублей, 2014 - 600 миллионов рублей, 2015 - 590 миллионов рублей, 2016 - 600 миллионов рублей). Выручка другого крупного предприятия ООО "Хлебозавод Юг-Руси" составила 1,5 миллиарда рублей, прибыль – 102 миллиона рублей. В отношении предприятия "Пищекомбинат Донской" в 2018 году возбудили исполнительные производства на сумму один миллион рублей.