Кондитерское производство в Ростовской области увязло в конкуренции

По данным программы "Бизнес-вектор", оборот российского кондитерского рынка в 2018 году составит около триллиона 600 миллиардов рублей. Большая часть денег придется на сахаристые изделия - это карамель, мармелад, пастила, халва. Вторым по объему будет шоколад, третье место займут мучные кондитерские изделия длительного хранения.
Лидеры региона работают в убыток
По словам президента Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина, 3,9 миллиона тонн кондитерских изделий на российском рынке было изготовлено в прошлом году.
"Это рост на 3,7% по сравнению с предыдущим годом, а в 2017 году по сравнению с 2016 годом был рост на уровне 4%. В целом за последние три года наблюдается позитивная динамика, так как на 3-4% эта отрасль растет", - говорит Катырин.
В Ростовской области зарегистрировано около 250 компаний, занимающихся производством кондитерских изделий. Большая часть производителей занимается производством мучных кондитерских изделий. Активными игроками на этом рынке являются 16 компаний, выручка которых начинается от 100 миллионов и выше. Однако не все лидеры рынка в регионе имеют доход с предприятия, а в некоторых случаях, наоборот, работают в убыток. Так, например, выручка компании "Мишкино" за 2017 год составила один миллиард рублей, а убыток - около 600 миллионов рублей. Причем такая тенденция наблюдается уже на протяжении пяти лет (2013 год - 214 миллионов рублей, 2014 - 600 миллионов рублей, 2015 - 590 миллионов рублей, 2016 - 600 миллионов рублей). Выручка другого крупного предприятия ООО "Хлебозавод Юг-Руси" составила 1,5 миллиарда рублей, прибыль – 102 миллиона рублей. В отношении предприятия "Пищекомбинат Донской" в 2018 году возбудили исполнительные производства на сумму один миллион рублей.
Около 110 компаний имеют выручку от одного до 100 миллионов рублей, все остальные - менее миллиона или компании, которые только в 2018 году зашли на рынок.
Как рассказал ранее главный аналитик ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков, "кондитерка" - это зрелая отрасль и ей присущи соответствующие особенности.
В первую очередь, это высокий уровень конкуренции, низкая рентабельность, сильная зависимость от "узнаваемости" бренда и высокий порог требуемого капитала для входа.
"Все это означает, что "новичку" необходимо совершить большой объем инвестиций и в силу низкой рентабельности иметь существенный финансовый резерв. В противном случае, при неверном выборе момента входа в отрасль (неправильная точка в экономическом цикле), компания может не успеть зацепиться на рынке и не выдержать циклического спада", - говорит Быков.
По словам представителя компании "Донские пекарные традиции", конкуренция среди производителей кондитерских изделий в Ростовской области большая.
"Сейчас, насколько мы видим, это направление переживает определенный "бум", оно пользуется определенным спросом. Растет количество мелких производителей, которые на рынке ведут себя не совсем честно, о качестве не беспокоятся, но доход имеют", - сообщил собеседник.
Курс на экспорт
Как сообщает программа "Бизнес-вектор", российский шоколад поставляется в более чем 60 стран. Импорт на нашем рынке в основном из Европы. При этом ввоз сладостей растет быстрее, чем экспорт или внутреннее производство. Отечественные кондитеры видят в этом угрозу.
"Набор продуктов, который сейчас предлагается нашими коллегами из-за рубежа, он больше соответствует предпочтениям, которые сегодня формируются в российском обществе. Я думаю, что подстроятся. Если отрасль на 90% независима, понятно, что есть возможность подстраиваться, перестраиваться, изучать свой рынок", - уверен Сергей Катырин.
Нехватка кадров
Помимо большой конкуренции, в Ростовской области предприятия испытывают проблемы с кадровым обеспечением.
"Сейчас на рынке испытываем сложности именно в подборе кандидатов, которые готовы работать, которые с некоторой долей осознанности приходят на рабочее место и понимают, для чего они приходят, что будут делать. Текучесть кадров - это такая общая проблема, особенно на позициях низкого порядка, таких как продавцов консультантов, пекарей", - сообщил представитель компании "Донские пекарные традиции".
Без господдержки
Производители сразу нескольких компаний признались, что существуют без государственной поддержки. В Ростовской области только крупные компании пользуются преференциями от властей, а остальным приходится выживать самим.
"Конечно, каждый бы хотел, чтобы поддержка была со стороны государства. Она нужна. Особенно в освоении новых рынков. Мы проводим вместе с РЭЦ сессии, как выйти на экспортные поставки, как освоить новые рынки", - говорит Катырин.
Потребление сладостей в России достигло максимума. В Центральной и Северной Европе, Канаде и США этот показатель на треть выше, чем у нас. В среднем 33-35 килограммов на человека в год. И треть этой массы - шоколад. Кондитеры связывают дальнейшее развитие рынка с ростом доходов россиян.
По мнению Антона Быкова, кондитерским фабрикам в регионе необходимо в ближайшие несколько лет поправить свое финансовое положение.
"Особенно, если учитывать крайне вероятное замедление темпов роста кондитерской отрасли России в ближайшие пару лет, то то без финансовой помощи многие компании могут закрыться", - заявил Быков.