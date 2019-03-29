В Ростове на два месяца арестован экс-министр строительства

Арестованные, как полагает следствие, во время выполнения работ по благоустройству «Ростов-Арены» приняли и оплатили работы по поставке крупнозернистого песка. Однако во время благоустройства фактически использовался мелкий песок. Разница в стоимости составила более 223 миллионов рублей. По статье "Мошенничество" возбуждены уголовные дела в отношении гендиректора и учредителя АО "Донтрансгидромеханизация".