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В Ростове на два месяца арестован экс-министр строительства

29 марта 2019, 19:35
Фото: pxhere.com
Бывший министр строительства Ростовской области Николай Безуглов, а также директор строительной компании "Ростовоблстройзаказчик" Сергей Мищенко арестованы на два месяца, сообщил RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

Арестованные, как полагает следствие, во время выполнения работ по благоустройству «Ростов-Арены» приняли и оплатили работы по поставке крупнозернистого песка. Однако во время благоустройства фактически использовался мелкий песок. Разница в стоимости составила более 223 миллионов рублей. По статье "Мошенничество" возбуждены уголовные дела в отношении гендиректора и учредителя АО "Донтрансгидромеханизация".

"Безуглов и Мищенко подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями. Ленинский районный суд Ростова арестовал подозреваемых до 28 мая", - отметил источник.

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