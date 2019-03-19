Российский премьер-министр подписал поручение по инвестированию нацпроектов

В документах говорится об обязанности глав регионов заниматься контролем заключения договоров с исполнителями национальных проектов и отчитываться об этой работе руководителям соответствующих комитетов. Потом эти материалы будут использованы для доклада президиуму президентского совета по национальным проектам. Об этом 19 марта сообщило агентство RNS.
Тем временем, сопровождением посредством системы “Электронный бюджет” будет заниматься Минфин РФ.
Рассмотрение вопроса о заключении в этом году договоров с субъектами федерации на выделение трансфертов из федерального бюджета будут заниматься глава Минфина Антон Силуанов и вице-премьеры Виталий Мутко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Татьяна Голикова и Алексей Гордеев.