Российский премьер-министр подписал поручение по инвестированию нацпроектов

В документах говорится об обязанности глав регионов заниматься контролем заключения договоров с исполнителями национальных проектов и отчитываться об этой работе руководителям соответствующих комитетов. Потом эти материалы будут использованы для доклада президиуму президентского совета по национальным проектам. Об этом 19 марта сообщило агентство RNS.