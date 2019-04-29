Поселившиеся в ростовском «Доме-призраке» бомжи могут сжечь старое здание

«Если в этом году в срочном порядке этим памятником не займутся власти — он может сгореть, также как и другие здания. В нем живут бомжи, несколько человек уже погибли при пожарах в особняке. Там в любой момент может произойти пожар и мы окончательно потеряем дом», — говорит Кожин.