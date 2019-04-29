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Поселившиеся в ростовском «Доме-призраке» бомжи могут сжечь старое здание

29 апреля 2019, 09:33
Фото: pixabay.com
Заброшенный особняк на углу переулка Соборного и улицы Донской в Ленинском районе Ростова-на-Дону начал осыпаться, он может сгореть, если срочно зданием не займутся эксперты, прокомментировал RostovGazeta руководитель ростовского отделения Всероссийского общества охраны памятников Александр Кожин.

В соцсетях очевидцы рассказали, что бывшая водолечебница Ильи Рындзюна, особняк конца XIX века, начала осыпаться. Кирпичи летят со здания прямо на тротуар. Старое здание разрушается на глазах из-за недостаточного ухода.

«Если в этом году в срочном порядке этим памятником не займутся власти — он может сгореть, также как и другие здания. В нем живут бомжи, несколько человек уже погибли при пожарах в особняке. Там в любой момент может произойти пожар и мы окончательно потеряем дом», — говорит Кожин.

Этот особняк в народе прозвали домом-призраком. Дом числится в реестре охраняемых памятников, однако вопрос о его реконструкции и реставрации пока не решен до конца.

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