Памятник архитектуры сгорел в центре Ростова

По информации регионального ГУ МЧС, около 23.18 мск поступило сообщение о возгорании в нежилом здании по улице Ульяновская, 16. Спасатели ликвидировали горение в течение 20 минут.
«Площадь пожара составила 100 квадратных метров, пострадавших нет», - отметили в ведомстве.
Причина возгорания в настоящий момент выясняется. В соцсетях пользователи пишут, что в доме проживали бомжи и, скорее всего, они и устроили пожар.
Сгоревший Доходный дом Акимова числится в реестре объектов культурного наследия регионального значения.