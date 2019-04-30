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Памятник архитектуры сгорел в центре Ростова

30 апреля 2019, 08:30
Фото: Rost.galis/CC BY-SA 4.0 / wikimedia.org
В Ростове-на-Дону объект культурного наследия сгорел вечером в понедельник, рассказал RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

По информации регионального ГУ МЧС, около 23.18 мск поступило сообщение о возгорании в нежилом здании по улице Ульяновская, 16. Спасатели ликвидировали горение в течение 20 минут.

«Площадь пожара составила 100 квадратных метров, пострадавших нет», - отметили в ведомстве.

Причина возгорания в настоящий момент выясняется. В соцсетях пользователи пишут, что в доме проживали бомжи и, скорее всего, они и устроили пожар.

Сгоревший Доходный дом Акимова числится в реестре объектов культурного наследия регионального значения.

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