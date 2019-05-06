Противопожарные учения с самыми большими в мире вертолетами прошли на Дону

Экипажи вертолетов отработали тушение огня в лесной и степной зонах, при этом использовали новую водосливную систему ВСУ-15. Забор воды проводили в открытых водоемах, при ее сбросе ориентировались на дымовые сигналы.
Во время учений летчики отработали выход вертолета на заданный маршрут по навигационным приборам в условиях задымления, сброс воды на очаги возгорания и управление вертолетом с максимальным грузом на внешней подвеске.
Отмечается, что использование вертолетов Ми-26 с новой системой сброса воды позволяет увеличить протяженность орошаемой полосы в три раза.