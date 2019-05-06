rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Противопожарные учения с самыми большими в мире вертолетами прошли на Дону

6 мая 2019, 08:32
Фото: Пресс-служба Южного военного округа
В Ростовской области прошли учения по тушению пожаров с участием экипажей самых больших в мире серийных вертолетов Ми-26, сообщила пресс-служба ЮВО.

Экипажи вертолетов отработали тушение огня в лесной и степной зонах, при этом использовали новую водосливную систему ВСУ-15. Забор воды проводили в открытых водоемах, при ее сбросе ориентировались на дымовые сигналы.

Во время учений летчики отработали выход вертолета на заданный маршрут по навигационным приборам в условиях задымления, сброс воды на очаги возгорания и управление вертолетом с максимальным грузом на внешней подвеске.

Отмечается, что использование вертолетов Ми-26 с новой системой сброса воды позволяет увеличить протяженность орошаемой полосы в три раза.

Материалы по теме
Особый противопожарный режим установили в Ростове перед майскими выходнымиОсобый противопожарный режим ввели в Ростовской области
#Новости#Общество#Видео
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28