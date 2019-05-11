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Неделя Ростова: миллион ребенка сенатора, парад, последствия Шереметьево

11 мая 2019, 06:04
Фото: pixabay.com
Прошедшая неделя в Ростове-на-Дону оказалась богатой на события. RostovGazeta подводит ее итоги, вспоминая самые интересные из них.

В 2018 году доход несовершеннолетнего ребенка представителя Ростовской области в Совете Федерации Евгения Бушмина составил 1,5 миллиона рублей. При этом такой заработок ребенок имеет уже в течение трех лет. Также у него есть квартира почти на 73 «квадрата», а в пользовании у него находятся еще две квартиры площадью 128 и 212 квадратных метров.

Среди детей членов Совета Федерации он оказался самым богатым. Источник заработка остается неизвестен.

Сам Бушмин в минувшем году заработал 7,5 миллиона рублей. У него в собственности есть 1/3 земельного участка площадью 24,6 тысячи квадратных метров и дома, два жилых дома и 1/3 квартиры.

Фото: ru.wikipedia.org

Кроме того, стало известно, что прокурор региона Юрий Баранов заработал в 2018 году 2,9 миллиона рублей. Этот показатель увеличился на 13%. Доход его супруги оказался намного скромнее и достиг 11 тысяч рублей, у нее есть Mercedes-Benz GLK-Class.

Прокурор по Южному федеральному округу Андрей Кикоть за этот период заработал 4,3 миллиона рублей, а его жена — 21 миллион рублей.

В текущем году в военном параде задействовали более 2,6 тысячи военных и свыше 60 единиц техники. Он состоялся на Театральной площади, горожанам показали бронеавтомобили, ракетные комплексы и зенитные ракетные системы. Также ростовчане увидели танк Т-34.

Фото: Администрация Ростова

В этот же день прошло шествие «Бессмертного полка», в котором в Ростове поучаствовали 105 тысяч человек. Участниками по всей области стали 250 тысяч граждан.

Впервые в области акция состоялась в 2013 году. Первые два года шествие проводилось на Большой Садовой, после этого его перенесли на главную площадь города. Каждый год становится все больше и больше участников.

Фото: Администрация Ростова

Меньше всего повезло участникам шествия в Каменске-Шахтинском, где местным жителям пришлось идти по подтопленным дорогам. В Батайске горожане смотрели на парад на клумбах и газонах, так как место шествия колонн было ограждено лентами.

Фото: Телеграмм-канал «Че по Ростову?

В начале мая выполнявший рейс из Москвы в Мурманск самолет совершил аварийную посадку в Шереметьево через несколько минут после взлета. Во время приземления он загорелся, жертвами катастрофы стали более 40 человек.

Фото: Инстаграм

Эта ситуация отразилась и на Ростове, так как отменили несколько рейсов между донской столицей и Шереметьево, которые обслуживал «Аэрофлот».

Между тем, в турагентствах сообщили, что ростовчане не отказываются летать на самолетах после трагедии. Билеты местные жители покупают также, как и раньше. По словам представителя одной из компаний, клиенты даже не интересуются, на чем они будут лететь.

Представитель Tez Tour рассказал, что спада в турагенствах быть не может: в чартерных рейсах «Суперджеты» не летают, пассажиры и не боятся.

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