Неделя Ростова: миллион ребенка сенатора, парад, последствия Шереметьево

В 2018 году доход несовершеннолетнего ребенка представителя Ростовской области в Совете Федерации Евгения Бушмина составил 1,5 миллиона рублей. При этом такой заработок ребенок имеет уже в течение трех лет. Также у него есть квартира почти на 73 «квадрата», а в пользовании у него находятся еще две квартиры площадью 128 и 212 квадратных метров.