Несовершеннолетний сын сенатора от Ростовской области заработал 1,5 млн руб

Такой доход сын Евгения Бушмина получает уже на протяжении трех лет. Кроме того, у отпрыска сенатора имеется квартира, площадь которой составляет 72,7 квадратных метра. Кроме того, в пользовании ребенка сенатора находятся две квартиры площадью 128 и 212 квадратных метров. Таким образом, он стал самым богатым среди детей членов Совета Федерации.
К сожалению, в декларации о доходах не раскрывается источник заработка несовершеннолетнего сына Бушмина.
Напомним, что по итогам 2018 года член Совета Федерации от Ростовской области Евгений Бушмин заработал более 7,5 миллиона рублей. В собственности политика есть 1/3 земельного участка площадью 24,6 тысячи квадратных метров и дома, два жилых дома и 1/3 квартиры.