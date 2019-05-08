Несовершеннолетний сын сенатора от Ростовской области заработал 1,5 млн руб

Такой доход сын Евгения Бушмина получает уже на протяжении трех лет. Кроме того, у отпрыска сенатора имеется квартира, площадь которой составляет 72,7 квадратных метра. Кроме того, в пользовании ребенка сенатора находятся две квартиры площадью 128 и 212 квадратных метров. Таким образом, он стал самым богатым среди детей членов Совета Федерации.