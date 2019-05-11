По выбоинам памяти: неприятности в День Победы в Ростовской области

Первый инцидент произошел в Ростове еще за несколько дней до начала праздника. При подготовке к параду технику стягивали в центр города для проведения репетиций, всего же задействовали почти 80 военных машин.
В одном из случаев на Большой Садовой танк Т-34 пытался заехать на прицеп, однако водитель не рассчитал маневр и снес бордюр. Он оказался сильно поврежден, это заметили очевидцы и рассказали в соцсетях.
Восстановили бордюр или нет, остается загадкой.
Следующая жалоба поступила из Каменска-Шахтинского. В День Победы прошли дожди, из-за чего подтопило дороги. Именно по ним прошло шествие «Бессмертного полка». Горожане опубликовали фото, на котором видно идущих по затопленным дорогам людей с зонтиками.
Местные жители говорили, что в городе атмосфера акции была похожа на послевоенное время.
В Батайске горожане оказались недовольны организацией парада, предположив, что местные чиновники устроили праздник только для себя. Дело в том, что место шествия колонн оградили лентами, из-за чего местным жителям пришлось отойти на клумбы и газоны, чтобы увидеть парад.
Жители Новочеркасска пожаловались на отсутствие салюта. На местном форуме один из местных жителей написал, что это стало разочарованием года. Тогда горожане предположили, что такая ситуация получилась из-за плачевного состояния бюджета.
Другие горожане написали, что фейерверк все-таки был, но только не там, где все его ждали. По их словам, его было заметно слегка из-за здания вдалеке. Некоторые подумали, что кто-то салют организовал только для себя.
В целом День Победы отметили на высоком уровне. Так, в Ростове в военном параде поучаствовали более 2,6 тысячи военных. Всего в регионе к шествиям «Бессмертного полка» присоединились 250 тысяч человек.