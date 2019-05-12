Новый дом взамен взорванного под Ростовом построят за год

Обследование здания поручили провести в кратчайшие сроки. Однако, скорее всего, он будет снесен, а вместо него построят новый.
«Дом находится в очень плохом состоянии, ему более 36 лет. Вероятнее всего будет принято решение о сносе, с этим мы определимся до среды», — пояснил Голубев.
Чтобы оперативно обеспечить жильем пострадавших, Минстрою и специалистам МЧС поручили провести обследования как можно быстрее. Деньги на все работы выделят из резервного фонда.
«Если строители выполнят основные работы до 1 декабря, то можно рассчитывать, что дом будет построен за 8 месяцев. От 8 месяцев до года — столько приблизительно нужно времени», — уточнил губернатор.
Предложения по временному размещению людей предоставит глава Каменского района.
Взрыв газа случился в ночь на воскресенье, из-за этого погибли два человека. У здания частично рухнула кровля.