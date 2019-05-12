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Новый дом взамен взорванного под Ростовом построят за год

12 мая 2019, 13:48
Фото: Правительство Ростовской области
Глава Ростовской области Василий Голубев рассказал, что, скорее всего, будет построен новый дом вместо того, где произошел взрыв, сообщили в правительстве региона.

Обследование здания поручили провести в кратчайшие сроки. Однако, скорее всего, он будет снесен, а вместо него построят новый.

«Дом находится в очень плохом состоянии, ему более 36 лет. Вероятнее всего будет принято решение о сносе, с этим мы определимся до среды», — пояснил Голубев.

Чтобы оперативно обеспечить жильем пострадавших, Минстрою и специалистам МЧС поручили провести обследования как можно быстрее. Деньги на все работы выделят из резервного фонда.

«Если строители выполнят основные работы до 1 декабря, то можно рассчитывать, что дом будет построен за 8 месяцев. От 8 месяцев до года — столько приблизительно нужно времени», — уточнил губернатор.

Предложения по временному размещению людей предоставит глава Каменского района.

Взрыв газа случился в ночь на воскресенье, из-за этого погибли два человека. У здания частично рухнула кровля.

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