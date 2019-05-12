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Губернатор приехал на место взрыва дома в Ростовской области

12 мая 2019, 12:36
Фото: golubev.v.u/instagram
Глава Ростовской области Василий Голубев прибыл в поселок Чистоозерный, чтобы побеседовать с жильцами дома, где произошел взрыв, сообщил губернатор в Instagram.

В пункте временного размещения Голубев встретился с пострадавшими и рассказал о текущей ситуации. По его словам, на 13 человек уже оформлены документы на первоочередные выплаты.

Судьбу дома решат специалисты, но по первому заключению выяснилось, что дом восстановлению не подлежит. В понедельник начнется подсчет размера ущерба.

"Два человека погибли, в том числе ребенок. Окажем необходимую помощь семьям погибших и пострадавших", - написал глава региона.

Взрыв газа произошел в одной из квартир в ночь на воскресенье. После этого было возбуждено уголовное дело.

У здания частично обрушилась кровля, повреждения получили семь квартир.

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#Новости#Взрыв в Чистоозерном#Илья Ульянов#Происшествия
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