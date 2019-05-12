Губернатор приехал на место взрыва дома в Ростовской области

В пункте временного размещения Голубев встретился с пострадавшими и рассказал о текущей ситуации. По его словам, на 13 человек уже оформлены документы на первоочередные выплаты.
Судьбу дома решат специалисты, но по первому заключению выяснилось, что дом восстановлению не подлежит. В понедельник начнется подсчет размера ущерба.
"Два человека погибли, в том числе ребенок. Окажем необходимую помощь семьям погибших и пострадавших", - написал глава региона.
Взрыв газа произошел в одной из квартир в ночь на воскресенье. После этого было возбуждено уголовное дело.
У здания частично обрушилась кровля, повреждения получили семь квартир.