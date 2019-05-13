Попытка сделать «нарядно», или пережили ли реставрацию дома Ростова

Памятник архитектуры. Баумана, 12.
Здание потеряло историческую привлекательность и самобытность. В этом доме есть проблема с кровлей и с коммуникацией. И в результате отремонтировали только фасад. Это не старый Ростов уже. Вместо того, чтобы придумать, воссоздать те балконы, которые были, смонтировали пластиковые.
Доходный дом П.С. Сивожелезова, 1910-е гг. Братский, 84.
Здесь фасад дома стал посвежее, но все проблемы на объекте, которые были - они остались: не отремонтирована кровля и прочие серьезные недочеты.
Доходный дом М.И. Долгополова, нач. ХХ в. Горького, 211.
Реставраторы попытались попасть в цветовое решение, но от этого доходный дом лучше не стал. Здание перекрасили, оно стало «свежее», однозначно. Но потерялась та старинная привлекательность, которая была.
Дом Олевских. Крыловской, 40.
Здание стало нарядным, но далеко не первоочередную проблему решили. Ремонт кровли и сетей отложили на 2-3 или десять лет. В целом закрасили уникальную старинную кирпичную кладку. Балконы, если бы не просто замазали, а укрепили, было бы здорово.
Памятник архитектуры. Московская, 7.
Более или менее сделали рабочие, хуже не стало. Но это благодаря тому, что не один раз выходили общественники и комиссия, убирали и переделывали. Здание, к которому было привлечено особое внимание. Полянский давал непосредственные рекомендации и контролировал, чтобы все это было выполнено. Здание было не красно-кирпичное, его покрасили в советское время.
Доходный дом П.К. и И.К. Ротто. Кировский, 40.
Тот случай, когда деликатно подошли - в 2018 году не сильно испортили. Балконы, которые были в 2013 году, убрали. Даже не попытались отреставрировать. Также здесь не отремонтирована кровля.
Доходный дом М.П. Горева, нач. ХХ в. Семашко, 74.
То, каким оно было и то, что, как его освежили, «освежевали» - не очень хорошо.
Доходный дом А.Г. Гутерман, кон. ХIХ в. Донская, 15.
Хорошо, что ничего не тронуто. Здесь бомжи живут. Здание в таком виде может и дальше простоять. Главное, чтоб его не сожгли. Собираемся им заниматься, но пока его не отдали тем, кто будет его ремонтировать. Это связано с теми проблемами, которые у нас есть.
Дом Врангеля. Газетный, 8.
Дом Врангеля каким был, таким и остается. Просто раньше мы его видели, а сейчас висит баннер. Пока тут ничего не сделано, стагнация.
Памятник архитектуры. Донская, 34.
Попытка была сделать нарядно. Здесь пример, когда та фирма, которая занималась реставрацией, вложила деньги дополнительные и сделала все красиво. Это тот единственный случай когда здание стало лучше.
Доходный дом А.И. Келле-Шагинова, 1910-е гг. Станиславского, 100.
Очень интересное здание было, но его не угробили. Запоминающийся силуэт четырехэтажного здания придают трапециевидные выступы, а также небольшие окна. Капремонт выполнили очень сдержано. Цвет фасада не очень сильно отличается от изначально задуманного архитекторами.
Памятник архитектуры. Московская, 69.
Какое было чудное задние раньше. Его не сохранили, стоит пустое место. В перспективе тут может появиться какой-то объект. Но это перспективные площадки, где нужно сделать не современное здание, а тот прежний облик восстановить.
Жилой дом Д.-Ш. и Ф. Файвушевичей, 1910-е гг. Темерницкая, 64.
Также утратили этот дом. Здания, которые отделены, но не законсервированы, и не находятся под контролем. Они пропадают.
Здание Невского домовладельческого общества, 1898 г. Станиславского, 36.
Перед Чемпионатом мира его разобрали, сняли два этажа. Оно когда-то было таким красивым. Но объект попал в хорошие руки и будет отреставрирован и воссоздан правильно. Внутри будет современная начинка, но внешнюю старину дом не потеряет.