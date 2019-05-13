Попытка сделать «нарядно», или пережили ли реставрацию дома Ростова

Хорошо, что ничего не тронуто. Здесь бомжи живут. Здание в таком виде может и дальше простоять. Главное, чтоб его не сожгли. Собираемся им заниматься, но пока его не отдали тем, кто будет его ремонтировать. Это связано с теми проблемами, которые у нас есть.