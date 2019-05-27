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Posted 27 мая 2019, 17:33

Published 27 мая 2019, 17:33

Modified 17 сентября 2022, 16:05

Updated 17 сентября 2022, 16:05

Принять закон о соблюдении тишины на федеральном уровне предложили в Ростове

27 мая 2019, 17:33
На федеральном уровне ввести ответственность за нарушение тишины и покоя предложили в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба РГЭУ.

На базе вуза прошел VI Донской юридический форум, посвященный обсуждению предложений, поступивших в рамках проекта «Донская инициатива». Собравшиеся осудили инициативы, поступившие от граждан в период с ноября 2018 по апрель 2019 годов.

За указанный период от граждан поступило более 350 инициатив, основная часть которых касалась именно соблюдения тишины и покоя.

Кроме того, жители региона предлагают ввести предоставление налоговых льгот субъектам малого бизнеса, участвующим в государственно-частном партнерстве,сформировать законодательство в сфере мобильной торговли, принять закона о стандартах бытового обслуживания, совершенствовать закон о контрактной системе. Многие предлагают создать Кодекс об административных правонарушениях.

Напомним, в Ростове в Донской государственной публичной библиотеке зимой возобновили еженедельные бесплатные юридические консультации, которыми в 2018 году воспользовались более 600 человек.

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