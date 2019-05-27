Принять закон о соблюдении тишины на федеральном уровне предложили в Ростове

На федеральном уровне ввести ответственность за нарушение тишины и покоя предложили в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба РГЭУ.

На базе вуза прошел VI Донской юридический форум, посвященный обсуждению предложений, поступивших в рамках проекта «Донская инициатива». Собравшиеся осудили инициативы, поступившие от граждан в период с ноября 2018 по апрель 2019 годов. За указанный период от граждан поступило более 350 инициатив, основная часть которых касалась именно соблюдения тишины и покоя. Кроме того, жители региона предлагают ввести предоставление налоговых льгот субъектам малого бизнеса, участвующим в государственно-частном партнерстве,сформировать законодательство в сфере мобильной торговли, принять закона о стандартах бытового обслуживания, совершенствовать закон о контрактной системе. Многие предлагают создать Кодекс об административных правонарушениях. Напомним, в Ростове в Донской государственной публичной библиотеке зимой возобновили еженедельные бесплатные юридические консультации, которыми в 2018 году воспользовались более 600 человек. Материалы по теме Донской проект «Правовая помощь онлайн» признали одним из лучших в РФ «Дни правового просвещения» начались в Ростовской области