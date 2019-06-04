Арестован ростовчанин, застреливший экс-помощника депутата и изнасиловавший знакомую

В Ростове-на-Дону ночью в субботу был зарезан в собственной квартире 38-летний бывший помощник депутата от КПРФ Михаил Бакланов. Сообщалось, что преступник отрезал жертве голову.
Происшествие случилось в квартире дома по переулку Суздальский. Хозяин квартиры стал приставать к девушке друга, между ними возник конфликт. Мужчина выстрелил в голову 38-летнего знакомого. «После этого 32-летний нападавший несколько раз ударил ножом потерпевшего. Последний скончался на месте происшествия», — пояснили в управлении.
Затем злоумышленник набросился на испуганную 31-летнюю спутницу помощника депутата и изнасиловал ее. Пострадавшей удалось сбежать и вызвать полицию.
По данным местных СМИ, подозреваемый признался, что помощник депутата Законодательного собрания Ростовской области от фракции КПРФ Евгения Бессонова Михаил Бакланов сам просил его застрелить. Он заявил, что не помнит момент изнасилования.
По данным фактам завели уголовные дела. Максимальное наказание составляет пожизненное заключение. Сейчас проводятся следственные действия.