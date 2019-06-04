rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Арестован ростовчанин, застреливший экс-помощника депутата и изнасиловавший знакомую

4 июня 2019, 10:03
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону арестовали мужчину, которого подозревают в убийстве помощника депутата Законодательного собрания Ростовской области Михаила Бакланова, рассказали в региональном Следственном управлении Следственного комитета России.

В Ростове-на-Дону ночью в субботу был зарезан в собственной квартире 38-летний бывший помощник депутата от КПРФ Михаил Бакланов. Сообщалось, что преступник отрезал жертве голову.

Происшествие случилось в квартире дома по переулку Суздальский. Хозяин квартиры стал приставать к девушке друга, между ними возник конфликт. Мужчина выстрелил в голову 38-летнего знакомого. «После этого 32-летний нападавший несколько раз ударил ножом потерпевшего. Последний скончался на месте происшествия», — пояснили в управлении.

Затем злоумышленник набросился на испуганную 31-летнюю спутницу помощника депутата и изнасиловал ее. Пострадавшей удалось сбежать и вызвать полицию.

По данным местных СМИ, подозреваемый признался, что помощник депутата Законодательного собрания Ростовской области от фракции КПРФ Евгения Бессонова Михаил Бакланов сам просил его застрелить. Он заявил, что не помнит момент изнасилования.

По данным фактам завели уголовные дела. Максимальное наказание составляет пожизненное заключение. Сейчас проводятся следственные действия.

Ранее в Ростове задержали троих местных жительниц за убийство своего знакомого.

Материалы по теме
Материалы по жестокому убийству Марии Перебейнос в Ростове направили в судРостовчанина будут судить за убийство двух детей и беременной школьницыБанкир Герман Горбунцов может иметь отношение к убийству бизнесмена Минеева
#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58