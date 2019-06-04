Арестован ростовчанин, застреливший экс-помощника депутата и изнасиловавший знакомую

Происшествие случилось в квартире дома по переулку Суздальский. Хозяин квартиры стал приставать к девушке друга, между ними возник конфликт. Мужчина выстрелил в голову 38-летнего знакомого. «После этого 32-летний нападавший несколько раз ударил ножом потерпевшего. Последний скончался на месте происшествия», — пояснили в управлении.