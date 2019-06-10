Большую партию незадекларированных книг и визиток задержали на таможне под Ростовом

Кроме указанных предметов в прибывшем со стороны Украины автобусе Volvo B10M нашли электромагнитные клапаны, общее количество незадекларированных предметов превысило 5 тысяч штук.
Находившийся за рулем гражданин Украины пояснил, что товар он по просьбе знакомого забрал на территории своей страны с целью передачи не известному ему человеку на автовокзале Ростова.
Отмечается, что на украинца завели административное дело.
Напомним, Южное таможенное управление сообщило, какие товары чаще всего пытаются нелегально ввезти отдыхающие в Ростовскую область во время туристического сезона.