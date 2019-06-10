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Большую партию незадекларированных книг и визиток задержали на таможне под Ростовом

10 июня 2019, 11:17
Фото: yutu.customs.ru
На пропускном посту Новошахтинск в Ростовской области задержали большую партию книг и визитных карточек без декларации, сообщило ЮТУ.

Кроме указанных предметов в прибывшем со стороны Украины автобусе Volvo B10M нашли электромагнитные клапаны, общее количество незадекларированных предметов превысило 5 тысяч штук.

Находившийся за рулем гражданин Украины пояснил, что товар он по просьбе знакомого забрал на территории своей страны с целью передачи не известному ему человеку на автовокзале Ростова.

Отмечается, что на украинца завели административное дело.

Напомним, Южное таможенное управление сообщило, какие товары чаще всего пытаются нелегально ввезти отдыхающие в Ростовскую область во время туристического сезона.

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