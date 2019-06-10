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Ремонт Металлургической начали в Ростове в рамках нацпроекта

10 июня 2019, 14:15
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" начали ремонт улицы Металлургической, сообщила горадминистрация.

Участок дороги от проспекта Мира до улицы Образцовой ремонтирует ИП «Толубаев», подрядчику предстоит уложить новое асфальто-бетонное покрытие и отремонтировать тротуар.

Кроме Металлургической в городе приступили к ремонту улиц Некрасовской и Зои Космодемьянской, на которых выполнят те же работы, что и на Металлургической, а на Некрасовской еще и усилят нижние слои дорожной одежды.

Кроме того, за минувшую неделю в Ростове в ночное время отремонтировали участки на 29 автомобильных дорогах.

Напомним, ремонт моста через реку Дон начали в Ростове. Ежедневно на объекте в две смены работают около 130 специалистов и 10 единиц техники.

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