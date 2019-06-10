Ремонт Металлургической начали в Ростове в рамках нацпроекта

Участок дороги от проспекта Мира до улицы Образцовой ремонтирует ИП «Толубаев», подрядчику предстоит уложить новое асфальто-бетонное покрытие и отремонтировать тротуар.
Кроме Металлургической в городе приступили к ремонту улиц Некрасовской и Зои Космодемьянской, на которых выполнят те же работы, что и на Металлургической, а на Некрасовской еще и усилят нижние слои дорожной одежды.
Кроме того, за минувшую неделю в Ростове в ночное время отремонтировали участки на 29 автомобильных дорогах.
Напомним, ремонт моста через реку Дон начали в Ростове. Ежедневно на объекте в две смены работают около 130 специалистов и 10 единиц техники.