Тактический десант высадился на Кадамовском под Ростовом в ходе учений

По легенде, разведгруппа попала в засаду условного противника, для подкрепления и наращивания сил направили тактическую группу.
Группу на вертолетах Ми-8АМТШ «Терминатор» доставили в указанное место, высадку десанта обеспечил спецназ. В ходе обеспечения высадки спецназовцы отработали задачи ведения круговой обороны и тактику ведения общевойскового боя в маневренной обороне и наступлении.
Кроме того, в ходе учений отработали эвакуацию раненых при помощи вертолетов. Отмечается, что данный тактический элемент ввели в подготовку на основе опыта современных военных конфликтов.
Всего в учениях приняли участие порядка 500 военнослужащих и и звено вертолетов Ми-8АМТШ.