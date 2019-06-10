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Тактический десант высадился на Кадамовском под Ростовом в ходе учений

10 июня 2019, 09:56
Фото: пресс-служба Южного военного округа
В Ростовской области на полигоне Кадамовский в ходе учений провели высадку тактического десанта, сообщила пресс-служба ЮВО.

По легенде, разведгруппа попала в засаду условного противника, для подкрепления и наращивания сил направили тактическую группу.

Группу на вертолетах Ми-8АМТШ «Терминатор» доставили в указанное место, высадку десанта обеспечил спецназ. В ходе обеспечения высадки спецназовцы отработали задачи ведения круговой обороны и тактику ведения общевойскового боя в маневренной обороне и наступлении.

Кроме того, в ходе учений отработали эвакуацию раненых при помощи вертолетов. Отмечается, что данный тактический элемент ввели в подготовку на основе опыта современных военных конфликтов.

Всего в учениях приняли участие порядка 500 военнослужащих и и звено вертолетов Ми-8АМТШ.

Напомним, боевую технику ЮВО доставили на Самбекские высоты для участия в форуме «Армия-2019».

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