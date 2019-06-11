Арестована подозреваемая в гибели двух человек в ДТП под Ростовом

Авария произошла 7 июня на дороге Семикаракорск — Старокузнецкое Лесничество, когда пьяная женщина на ВАЗе превысила скорость и опрокинулась. До приезда скорой погибли два пассажира в возрасте 39 и 10 лет, во время поездки они не были пристегнуты.
Оказалось, что водитель только обучается в автошколе и прав у нее не было. На самом автомобиле была установлена разная резина. «По факту аварии завели уголовное дело, подозреваемая находится под домашним арестом», — рассказали в полиции.
Максимальное наказание составляет девять лет лишения свободы.