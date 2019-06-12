На две недели часть Ростова останется без горячей воды

С 17 июня в трубопроводах увеличат давление, чтобы обнаружить участки теплосетей с низкой надежностью. Отключение воды может продлиться 14 дней.
В СЖМ воды не будет на улицах Планетная, Орбитальная, Венеры, Каракумская, Волкова, Капустина, Пацаева, Стартовая, бульваре Комарова, проспектах Королева, Космонавтов. В районе «Темерник» ограничения введут на Лелюшенко, Миронова, Думенко.
Воду отключат на Мечникова, Стадионная, Шеболдаева, Нансена, Текучева, Профинтерна, Ларина, Погодина, Нариманова, Новаторов, проспекте Нагибина и в переулке Актюбинский. В этот период участвующие в работах бригады будут работать в режиме повышенной готовности для ликвидации возможных дефектов.
Отмечается, что воду включат без оповещения.