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На две недели часть Ростова останется без горячей воды

12 июня 2019, 07:18
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону из-за гидравлических испытаний теплосетей временно отключат горячую воду в ряде районов города, проинформировали в горадминистрации

С 17 июня в трубопроводах увеличат давление, чтобы обнаружить участки теплосетей с низкой надежностью. Отключение воды может продлиться 14 дней.

В СЖМ воды не будет на улицах Планетная, Орбитальная, Венеры, Каракумская, Волкова, Капустина, Пацаева, Стартовая, бульваре Комарова, проспектах Королева, Космонавтов. В районе «Темерник» ограничения введут на Лелюшенко, Миронова, Думенко.

Воду отключат на Мечникова, Стадионная, Шеболдаева, Нансена, Текучева, Профинтерна, Ларина, Погодина, Нариманова, Новаторов, проспекте Нагибина и в переулке Актюбинский. В этот период участвующие в работах бригады будут работать в режиме повышенной готовности для ликвидации возможных дефектов.

Отмечается, что воду включат без оповещения.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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