На две недели часть Ростова останется без горячей воды

Воду отключат на Мечникова, Стадионная, Шеболдаева, Нансена, Текучева, Профинтерна, Ларина, Погодина, Нариманова, Новаторов, проспекте Нагибина и в переулке Актюбинский. В этот период участвующие в работах бригады будут работать в режиме повышенной готовности для ликвидации возможных дефектов.