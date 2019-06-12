На митинге в поддержку Ивана Голунова задержали более 200 человек

«К несогласованной акции присоединились 1,2 тысячи человек, за нарушения были задержаны 200 граждан. Их доставляют в территориальные подразделения полиции для разбирательства», — сказано в сообщении.
Добавим, что в субботу в Москве проходит организованная в поддержку журналиста Ивана Голунова акция. Она началась в 12.00 мск рядом с метро «Чистые пруды», когда правоохранители потребовали от людей разойтись из-за незаконности мероприятия, после чего начались задержания. Участниками митинга стали в том числе журналисты, которые заявили, что полиция действует жестко и использует дубинки. Первоначально, по словам очевидцев, задерживали людей с плакатами и тех, кто оказывал им поддержку. В дальнейшем начали забирать прохожих, не объясняя причин.
Полиция перекрыла улицу Мясницкую, что заставило участников мероприятия разделиться. Одни пошли переулками на Петровку, другие направились по Страстному бульвару. Стало также известно о задержании политика Алексея Навального.
Эта ситуация началась 6 июня в центре Москвы, где задержали журналиста Ивана Логунова, который занимается расследованиями, в том числе связей представителей власти с предпринимателями. У него якобы обнаружили при себе мефедрон, а дома — кокаин. Полиция публиковала фото нарколаборатории и заявляла, что все снимки сделаны у Голунова дома, однако позже опровергла эти данные.
Голунов уверял, что его избили, а наркотики ему подбросили. Дело получило общественный резонанс, в поддержку подозреваемого выступили многие журналисты, артисты, общественные деятели и правозащитники, а у здания МВД проводились одиночные пикеты.
Голунова посадили под домашний арест 8 июня, а взятые у него результаты анализов не выявили наличия наркотиков. В пятницу уголовное дело было прекращено, а все обвинения сняли.