На митинге в поддержку Ивана Голунова задержали более 200 человек

Добавим, что в субботу в Москве проходит организованная в поддержку журналиста Ивана Голунова акция. Она началась в 12.00 мск рядом с метро «Чистые пруды», когда правоохранители потребовали от людей разойтись из-за незаконности мероприятия, после чего начались задержания. Участниками митинга стали в том числе журналисты, которые заявили, что полиция действует жестко и использует дубинки. Первоначально, по словам очевидцев, задерживали людей с плакатами и тех, кто оказывал им поддержку. В дальнейшем начали забирать прохожих, не объясняя причин.