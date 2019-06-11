Ростовчанин Баста выступил в поддержку Ивана Голунова

Напомним, что Голунов был задержан в центре Москвы 6 июня, в субботу ему уже предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Правоохранители, со слов самого задержанного, подбросили ему два неизвестных пакетика, а в заявили, что у журналиста при себе было пять свертков с порошком. Уже 7 июня в квартире Голунова сотрудники полиции обнаружили более пяти граммов кокаина, три пакета и весы.