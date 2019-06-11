Ростовчанин Баста выступил в поддержку Ивана Голунова

Posted 10 июня 2019, 22:42
Published 10 июня 2019, 22:42
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Рэпер опубликовал в своем профиле логотип «Я/Мы Иван Голунов», который также на своих страницах использовали множество российских СМИ.
«Ситуация с Иваном Голуновым громче всего говорит о нашем обществе, которое может объединиться для восстановления справедливости и законности и частью которого хочется быть!», — написал Вакуленко.
Напомним, что Голунов был задержан в центре Москвы 6 июня, в субботу ему уже предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Правоохранители, со слов самого задержанного, подбросили ему два неизвестных пакетика, а в заявили, что у журналиста при себе было пять свертков с порошком. Уже 7 июня в квартире Голунова сотрудники полиции обнаружили более пяти граммов кокаина, три пакета и весы.
По словам адвоката задержанного Павла Чикова, журналисту полицейские сломали ребра, также медики диагностировали у него сотрясение головного мозга и гематомы.