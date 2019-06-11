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Posted 10 июня 2019, 22:42

Published 10 июня 2019, 22:42

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

Ростовчанин Баста выступил в поддержку Ивана Голунова

10 июня 2019, 22:42
Фото: instagram.com/bastaakanoggano
Музыкант из Ростова-на-Дону Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, выступил в защиту арестованного в Москве журналиста Ивана Голунова, сообщается в Instagram артиста.

Рэпер опубликовал в своем профиле логотип «Я/Мы Иван Голунов», который также на своих страницах использовали множество российских СМИ.

Фото: instagram.com/bastaakanoggano

«Ситуация с Иваном Голуновым громче всего говорит о нашем обществе, которое может объединиться для восстановления справедливости и законности и частью которого хочется быть!», — написал Вакуленко.

Напомним, что Голунов был задержан в центре Москвы 6 июня, в субботу ему уже предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Правоохранители, со слов самого задержанного, подбросили ему два неизвестных пакетика, а в заявили, что у журналиста при себе было пять свертков с порошком. Уже 7 июня в квартире Голунова сотрудники полиции обнаружили более пяти граммов кокаина, три пакета и весы.

По словам адвоката задержанного Павла Чикова, журналисту полицейские сломали ребра, также медики диагностировали у него сотрясение головного мозга и гематомы.

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