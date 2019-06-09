Таганрожец Рома Зверь потребовал освободить журналиста Голунова

Posted 9 июня 2019, 14:34
Published 9 июня 2019, 14:34
Modified 1 октября, 15:02
Updated 1 октября, 15:02
Певец опубликовал видеонарезку, в которой известные люди требуют освободить арестованного. В том числе Билык попросил пользователей ознакомиться с расследованиями Голунова, чтобы понять истинные причины ареста.
«Не поленитесь, я прошу вас почитать. Свободу журналисту Голунову», — добавил артист. Ролик успел набрать более 5 тысяч просмотров.
Певец подписал, что эта ситуация касается всех.
Напомним, Голунова задержали в центре Москвы и предъявили обвинение в сбыте наркотиков. Сам он заявляет, что запрещенные вещества ему подбросили.
Ситуация с арестом журналиста вызвала широкий общественный резонанс. Многие уверены, что произошедшее связано с профессиональной деятельностью Голунова, который занимался расследованиями. В том числе он рассказывал о связях бизнесменов с чиновниками.
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