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Posted 9 июня 2019, 14:34

Published 9 июня 2019, 14:34

Modified 1 октября, 15:02

Updated 1 октября, 15:02

Таганрожец Рома Зверь потребовал освободить журналиста Голунова

9 июня 2019, 14:34
Певец из Таганрога Ростовской области Роман Билык, который является солистом группы «Звери», встал на защиту арестованного в Москве журналиста Ивана Голунова, сообщается в Instagram артиста.

Певец опубликовал видеонарезку, в которой известные люди требуют освободить арестованного. В том числе Билык попросил пользователей ознакомиться с расследованиями Голунова, чтобы понять истинные причины ареста.

«Не поленитесь, я прошу вас почитать. Свободу журналисту Голунову», — добавил артист. Ролик успел набрать более 5 тысяч просмотров.

Певец подписал, что эта ситуация касается всех.

Напомним, Голунова задержали в центре Москвы и предъявили обвинение в сбыте наркотиков. Сам он заявляет, что запрещенные вещества ему подбросили.

Ситуация с арестом журналиста вызвала широкий общественный резонанс. Многие уверены, что произошедшее связано с профессиональной деятельностью Голунова, который занимался расследованиями. В том числе он рассказывал о связях бизнесменов с чиновниками.

#Общество#Новости
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