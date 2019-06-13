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Перевозку 18 тыс литров пива без документов пресекли в Ростовской области

13 июня 2019, 08:48
Фото: fsrar.ru
На трассе Волгоград — Ростов-на-Дону в Зимовниковском районе задержали автомобиль с большой партией пива без документов, сообщила пресс-служба Росалкогольрегулирования.

Фуру, в которой обнаружили около 18 тысяч литров пива различных наименований, остановили в ходе контрольного рейда на территории области. Водитель грузовика не смог предоставить документов, необходимых для перевозки пива и подтверждающих его качество.

Отмечается, что автомобиль и пиво изъяли и передали на досудебной хранение, по факту нарушения проводят проверку.

Напомним, в Ростове 15-летний подросток впал в кому после употребления абсента, который он вместе с друзьями распивал в честь окончания учебного года.

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