Перевозку 18 тыс литров пива без документов пресекли в Ростовской области

Фуру, в которой обнаружили около 18 тысяч литров пива различных наименований, остановили в ходе контрольного рейда на территории области. Водитель грузовика не смог предоставить документов, необходимых для перевозки пива и подтверждающих его качество.
Отмечается, что автомобиль и пиво изъяли и передали на досудебной хранение, по факту нарушения проводят проверку.
Напомним, в Ростове 15-летний подросток впал в кому после употребления абсента, который он вместе с друзьями распивал в честь окончания учебного года.