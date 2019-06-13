Военных пожарных в Ростовской области перевели в режим повышенной готовности

Приведение в повышенную готовность связано с с ухудшением пожароопасной ситуации в большинстве районов региона, специальные противопожарные группы ЮВО поддерживают связь с властями и МЧС. Они готовы прийти на помощь в случае возникновения ЧС днем и ночью.