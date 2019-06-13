Военных пожарных в Ростовской области перевели в режим повышенной готовности

Приведение в повышенную готовность связано с с ухудшением пожароопасной ситуации в большинстве районов региона, специальные противопожарные группы ЮВО поддерживают связь с властями и МЧС. Они готовы прийти на помощь в случае возникновения ЧС днем и ночью.
Всего сформировали 15 сводных отрядов, которые находятся в часовой готовности к выполнению задач. Группировка сил и средств насчитывает более 9,7 тысячи военнослужащих и свыше 1,3 тысячи единиц спецтехники, включая авиацию и флот. Для оказания помощи населению сформирован медицинский отряд специального назначения с самым современным оборудованием.
В пятницу в Ростовской области пройдет летное учение по тушению пожара с применением водосливных устройств на вертолетах Ми-26 и Ми-8.
Напомним, о жаре до +37 С предупредили жителей Ростовской области, в северо-западных, северо-восточных, юго-восточных и южных районах региона прогнозируют пятый класс пожароопасности.