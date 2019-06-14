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Пешеходный мост в переулке Дальнем отремонтировали по просьбе жителей Ростова

14 июня 2019, 09:14
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону по просьбе местных жителей отремонтировали пешеходный переход в переулке Дальнем, сообщила горадминистрация.

Об аварийном состоянии перехода сообщили ростовчане, проживающие в переулках Дальний и Старочеркасский, а также улице Зоологической и на проспекте Ленина.

Грунт, на котором стоял пешеходный мост, размыл ручей Безымянный после ливней, прошедших в мае. В результате мост стал опасным для здоровья и жизни населения. Ситуацию осложняло то, что собственников у перехода не имеется, и объект является бесхозным.

По просьбе администрации района ремонт провела строительная компания, все работы прошли за счет строительной организации.

Отмечается, что в апреле заключили контракт по изготовлению техпаспорта пешеходного моста через ручей Безымянный в переулке Дальнем, после получения которого объект передадут в муниципальную собственность.

Напомним, в Ростове по просьбе местных жителей на маршрут № 22 пустили автобусы большой вместимости.

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