Пешеходный мост в переулке Дальнем отремонтировали по просьбе жителей Ростова

Грунт, на котором стоял пешеходный мост, размыл ручей Безымянный после ливней, прошедших в мае. В результате мост стал опасным для здоровья и жизни населения. Ситуацию осложняло то, что собственников у перехода не имеется, и объект является бесхозным.