Пешеходный мост в переулке Дальнем отремонтировали по просьбе жителей Ростова

Об аварийном состоянии перехода сообщили ростовчане, проживающие в переулках Дальний и Старочеркасский, а также улице Зоологической и на проспекте Ленина.
Грунт, на котором стоял пешеходный мост, размыл ручей Безымянный после ливней, прошедших в мае. В результате мост стал опасным для здоровья и жизни населения. Ситуацию осложняло то, что собственников у перехода не имеется, и объект является бесхозным.
По просьбе администрации района ремонт провела строительная компания, все работы прошли за счет строительной организации.
Отмечается, что в апреле заключили контракт по изготовлению техпаспорта пешеходного моста через ручей Безымянный в переулке Дальнем, после получения которого объект передадут в муниципальную собственность.
Напомним, в Ростове по просьбе местных жителей на маршрут № 22 пустили автобусы большой вместимости.