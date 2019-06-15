Ситуацию с горячей водой в Ростове нормализуют в субботу

В Западном районе восстановлено горячее водоснабжение, однако используется только один трубопровод. Из-за этого вода нужной температуры поступает не сразу.
«Сейчас теплоснабжающие компании устраняют неисправности. Ситуация должна нормализоваться в субботу», — рассказали в администрации.
Кроме того, в городе проводились работы по устранению дефектов по улицам Малиновского, Вторая Краснодарская, в переулке Университетский.
Добавим, что в городе в мае прошли гидравлические испытания теплосетей, после чего людям начали включать горячую воду. В этот момент заметили дополнительные дефекты и процесс не завершился. По этой причине срок восстановления водоснабжения несколько раз пришлось переносить.