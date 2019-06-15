rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ситуацию с горячей водой в Ростове нормализуют в субботу

15 июня 2019, 08:43
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону ситуация с водоснабжением в Западном районе нормализуется в субботу, сообщили в городской администрации.

В Западном районе восстановлено горячее водоснабжение, однако используется только один трубопровод. Из-за этого вода нужной температуры поступает не сразу.

«Сейчас теплоснабжающие компании устраняют неисправности. Ситуация должна нормализоваться в субботу», — рассказали в администрации.

Кроме того, в городе проводились работы по устранению дефектов по улицам Малиновского, Вторая Краснодарская, в переулке Университетский.

Добавим, что в городе в мае прошли гидравлические испытания теплосетей, после чего людям начали включать горячую воду. В этот момент заметили дополнительные дефекты и процесс не завершился. По этой причине срок восстановления водоснабжения несколько раз пришлось переносить.

Материалы по теме
Глава Ростовской области потребовал от «Лукойла» извиниться за проблемы с водойНа две недели часть Ростова останется без горячей водыЕще один дом в Ростове пятый день остается без холодной воды
#Новости#Илья Ульянов#Общество
Подпишитесь
Депутат Водолацкий выступил за снос памятника донскому атаману-нацисту Краснову
Сегодня, 08:03
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Ростовчанин забрызгал перцовым баллончиком оставившего на тротуаре машину водителя
Сегодня, 07:51
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28