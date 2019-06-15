Ситуацию с горячей водой в Ростове нормализуют в субботу

Добавим, что в городе в мае прошли гидравлические испытания теплосетей, после чего людям начали включать горячую воду. В этот момент заметили дополнительные дефекты и процесс не завершился. По этой причине срок восстановления водоснабжения несколько раз пришлось переносить.