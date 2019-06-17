Все больше ростовчан не могут выехать за границу из-за долгов

В городе на постоянной основе проводится работа по снижению уровня задолженности за аренду земли. Так, с начала года 124 человек потеряли возможность выехать за пределы страны.
Отмечается, что ограничения ввели на шесть месяцев. Их можно снять ранее, если погасить все долги.
«После оплаты судебным приставом-исполнителем направляются уведомления о снятии ограничения в государственные организации. Эта процедура занимает не менее трех недель», — рассказали в администрации.
Местных жителей попросили своевременно оплачивать аренду.