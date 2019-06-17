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Все больше ростовчан не могут выехать за границу из-за долгов

17 июня 2019, 07:36
Фото: Медиахолдинг1Mi
Жителям Ростова-на-Дону, которые имеют долги за использование земельных участков, ограничивают выезд из России, рассказали в городской администрации.

В городе на постоянной основе проводится работа по снижению уровня задолженности за аренду земли. Так, с начала года 124 человек потеряли возможность выехать за пределы страны.

Отмечается, что ограничения ввели на шесть месяцев. Их можно снять ранее, если погасить все долги.

«После оплаты судебным приставом-исполнителем направляются уведомления о снятии ограничения в государственные организации. Эта процедура занимает не менее трех недель», — рассказали в администрации.

Местных жителей попросили своевременно оплачивать аренду.

Ранее появилась информация, что судебные приставы в области арестовали за долги 183 автомобиля.

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