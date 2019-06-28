Минздрав опроверг связь онкозаболеваний с работой Ростовской АЭС

Напомним, на сайте министерства появился документ, в котором были названы причины онкозаболеваний. Причинами запущенных случаев злокачественных новообразований называли работу АЭС.
Дело в том, что на сайте ошибочно опубликовали прошлую версию документа, в результате чего появились публикации, основанные на неверных данных.
«Представители СМИ не стали обращаться за информацией в министерство. В Дубовском районе причинами запущенных случаев являются транспортные проблемы и длительное отсутствие онкологов», — рассказал Ерошенко.
Также ложью является информация о том, что 33% населения длительное время не обращается за медицинской помощью.