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Минздрав опроверг связь онкозаболеваний с работой Ростовской АЭС

28 июня 2019, 06:27
Фото: wikimedia.org
В Дубовском районе Ростовской области близость атомной электростанции не влияет на случаи злокачественных новообразований, сообщил замглавы Минздрава региона Андрей Ерошенко.

Напомним, на сайте министерства появился документ, в котором были названы причины онкозаболеваний. Причинами запущенных случаев злокачественных новообразований называли работу АЭС.

Дело в том, что на сайте ошибочно опубликовали прошлую версию документа, в результате чего появились публикации, основанные на неверных данных.

«Представители СМИ не стали обращаться за информацией в министерство. В Дубовском районе причинами запущенных случаев являются транспортные проблемы и длительное отсутствие онкологов», — рассказал Ерошенко.

Также ложью является информация о том, что 33% населения длительное время не обращается за медицинской помощью.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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